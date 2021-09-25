Сенатор Пушков высмеял "мечущегося по мировым площадкам" Зеленского Фото: Иван МАКЕЕВ

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял президента Украины Владимира Зеленского, который "мечется" по политическим площадкам вместо того, чтобы заниматься реформами в своей стране. Об этом он написал в своем посте в Телеграм-канале, комментируя доклад Счетной палаты ЕС (ЕСА) о неэффективности поддержки Евросоюзом борьбы с коррупцией на Украине.

- Европа не хочет видеть Украину ни в составе Европейского союза, ни в НАТО. Еще в 2015 году мне однозначно говорили в Париже на высоком уровне: "Если на Украине ничего не изменится, мы не будем вкачивать деньги в эту черную дыру коррупции". Не изменилось ... Поэтому глава Украины так и мечется по мировым площадкам, умоляя всех поддержать его мало кому нужные затеи, - написал Пушков в своем посте.