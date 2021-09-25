Последние новости на утро 25 сентября 2021: ВСУ обвинили российских военных в нарушении воздушного пространства в Черном море

Важные новости утра Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние новости на утро 25 сентября 2021 года.

Вооруженные силы Украины обвинили российских военных в нарушении воздушного пространства и вторжении в зону военных учений республики в Черном море. Российские разведывательные самолеты Су-24 МР и Ил-20 якобы неоднократно нарушили правила использования воздушного пространства, оказавшись в зоне, которую Киев зарезервировал для проведения учений. В ВСУ заявили, что самолеты пересекали боевые курсы мишеней типа ВР-3 Рейс, в то время как украинские военные выпускали по ним зенитные управляемые ракеты.

В Германии компания-поставщик энергии и газа для промышленных предприятий Deutsche Energiepool разорвала контракты с некоторыми потребителями. В организации объяснили, что это связано с рекордным ростом цен на энергоносители.

В США на американскую военнослужащую напали мужчины из числа афганских беженцев, которые временно содержатся на армейской базе в штате Нью-Мексико. Пострадавшей была немедленно оказана необходимая помощь, а на базе после инцидента усилили меры безопасности.

Издание Bild сообщает, что немецкий телеканал ARD во время прямого эфира шоу "Погоня" случайно пустил бегущую строку с результатами экзит-поллов за два дня до выборов в бундестаг. Что стало причиной сбоя, в ARD пока не объяснили.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об опасной погоде, которая прогнозируется в некоторых регионах страны. По его словам, сильные осадки выпадут в Иркутской области в эти выходные. А на Урале, Западной и Средней Сибири, в Красноярском крае, Якутии и Чукотке прогнозируется ночная температура ниже нуля.

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского был усилен после того, как на автомобиль его помощника Сергея Шефира накануне было совершено нападение. Теперь Зеленский ездит с сиренами и мигалками, на большой скорости. также в кортеже увеличилось и само число машин.

В США суд одобрил сделку между финансовым директором компании Huawei Мэн Ваньчжоу и американскими властями. Это позволит Ваньчжоу избежать экстрадиции в США, где ей ранее были предъявлены обвинения за нарушение американских торговых санкций против Ирана.

Глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что Украина превратилась в "проходной двор" для преступников с постсоветского пространства. По его мнению, это связано с тем, что в правоохранительных органах страны существует коррупция.