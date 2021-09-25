Бюджет России получит около 16 млрд рублей в год от привлечения осужденных к труду Фото: REUTERS

Российский бюджет будет ежегодно получать около 16 млрд рублей от привлечения осужденных к оплачиваемому труду, что следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета РФ на 2022-2024 годы.

Как передает ТАСС, доходы от привлечения осужденных к оплачиваемому труду оцениваются в текущем году в 15,2 млрд рублей, и прогнозируются на уровне 15,8 млрд рублей в следующем году, на 2023 году они должны вырасти до 15,9 млрд рублей, а через год - до 16,2 млрд рублей.

Ранее начальник управления ФСИН России по организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, Елена Коробкова заявила, что до конца текущего года ФСИН планирует создать до 15 тысяч мест для осужденных на принудительные работы, уточнив, что за прошедший году новое наказание в виде принудительных работ отбывали 12 тысяч человек, выплативших в доход 80 млн рублей.

Напомним, Минстрой и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что прорабатывают вопрос привлечения заключенных к работе на стройках, с выплатой им зарплатой.