Минобрнауки: почти половина иностранных студентов еще не вернулась на учебу в Россию Фото: Анастасия ОСИПОВА

Свыше 145 тысяч иностранных студентов вузов России еще не вернулись на учебу из-за границы, из них более 900 человек - из Афганистана. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ, уточнив, что общее число иностранных обучающихся всех уровней и форм обучения превышает 316 тысяч человек.

«По мониторингу Минобрнауки России … за рубежом сейчас находится примерно половина – свыше 145 тысяч человек... Количество студентов из Афганистана, находящихся в настоящее время за пределами России, - более 900 человек, из них зачисленных на первый курс - 381 человек», - приводит РИА Новости заявлении ведомства.

Как сообщается, по информации, полученной от российского посольства в Кабуле, по состоянию на 20 сентября оформлено 529 виз на въезд студентов в Россию. По данным информационно-аналитической системы «Мониторинг» Минобрнауки РФ, по состоянию на 15 сентября число учащихся из Афганистана, находящихся в России, составляет чуть более тысячи человек.

В ведомстве отметили, что на фоне напряженной ситуации в Афганистане въезд в Россию на сегодняшний день не осуществляется, поэтому прибытие афганских студентов ожидается до конца сентября текущего года.

Кроме того, в Минобрнауки заявили, что на данный момент 95,3 процента вузов ведут образовательную деятельность в очном или смешанном формате, для иностранных студентов, которые на сегодняшний день не смогли въехать в Россию.