Найденный мертвым глава пермского СК пытался покончить с собой в 2020 году

Фото: СУ СК РФ по Пермскому краю

Найденный мертвым руководитель следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, у которого обнаружили предсмертную записку, пытался покончить с собой еще в прошлом году.

Как передает «Коммерсант», перед своей смертью полковник оставил предсмертную записку, в которой попрощался со всеми, а также написал, что «пожил достаточно» и просит прощения у бога «за все прегрешения».

Сообщается, что 23 сентября глава пермского СК уехал домой после совещания, где обсуждалось расследование уголовного дела о вооруженном нападении на вуз в Перми. Сарапульцев сообщил своим подчиненным, что вернется после обеда, но на рабочем месте так и не появился, и в этот день супруга нашла его мертвым в их доме.

«Пожил достаточно. Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем-то тебе ведомо. Помилуй меня - раба твоего недостойного», - говорилось в записке, оставленной главой пермского СК.

«Коммерсантъ» выяснил, что первую попытку покончить собой Сарапульцев пытался совершить еще в прошлом году, оставив тогда записку похожего содержания.