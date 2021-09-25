Опрос: почти половине россиян не хватает до зарплаты около 5 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Только каждый третий россиянин укладывается в ежемесячный бюджет, а больше половине гражданам чаще всего не хватает до зарплаты около пяти тысяч рублей. Такие данные приводятся в исследовании аналитического центра университета «Синергия».

Как передает РИА Новости, согласно результатам опроса, проведённого в сентябре среди пяти тысяч россиян всех регионах страны, примерно 67% граждан заявили, что им не хватает ежемесячной зарплаты, а 33% респондента назвали свой заработок достаточным для нормальной жизни.

Уточняется, что около половины опрошенных (49,6%) сообщили, что в конце месяца им, как правило, не хватает примерно пяти тысяч рублей для покрытия всех необходимых расходов. Каждый пятый респондент (20,6%) назвал сумму в 10-15 тысяч рублей, еще 19,8% заявили, что им недостает в 20-25 тысяч рублей, а каждому десятому не хватает более 30 тысяч рублей ежемесячно.

Тем временем около 27,8% опрошенных заявили, что делают накопления. Среди тех, кто делает такие сбережения, более половины респондентов (58,7%) каждый месяц откладывают менее 5 тысяч рублей, около четверти (22%) откладывают от 5 до 10 тысяч рублей. Каждый девятый (10,7%) назвал сумму ежемесячных накоплений в районе от 15 до 20 тысяч. Более 20 тысяч рублей откладывают 8,6% граждан.

Напомним, ранее четверть россиян назвали достойной зарплату вдвое больше своей. Только 4% опрошенных называют оплату труда справедливой.