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Звезды25 сентября 2021 9:42

Компания Marvel подала в суд на наследников прав на супергероев «Мстителей»

Marvel собирается через суд добиваться полных прав на персонажей франшизы
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Marvel собирается через суд добиваться полных прав на персонажей «Мстителей»

Marvel собирается через суд добиваться полных прав на персонажей «Мстителей»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компания Marvel Entertainment, которая принадлежит корпорации Disney, собирается через суд добиваться полного правообладания персонажами франшизы «Мстители».

Как передает журнал The Hollywood Reporter, компания уже подала несколько исков в суды Нью-Йорка и Калифорнии в отношении наследников создателей комиксов о Человеке-пауке, Железном человеке, Черной вдове и других персонажей франшизы.

Согласно позиции компании, которая изложена в иске, все эти персонажи созданы во время работы по договору найма, и в связи с эти их создатели и наследники не могут предъявлять на них какие-либо авторские права.

Отмечается, что если Marvel проиграет иски, то корпорация Disney может потерпеть значительные убытки.

По данным издания, ряд наследников создателей героев ранее уже подавали прошения о возобновлении авторских прав на персонажей Marvel. Так, в августе этого года наследники писателя и художника Стива Дитко подали подобное прошение для возобновления авторских прав на Человека-паука. В случае удовлетворительного решения Disney должен будет отказаться от прав на персонажа в июне 2023 года. Однако, даже если аналогичные прошения других наследников удовлетворят, корпорация оставит за собой часть авторских прав на персонажей, а не утратит их полностью. Кроме того, решение будет иметь силу лишь на территории США.