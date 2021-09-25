Около половины российских компаний сократили свои расходы из-за пандемии коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Почти половина российских средних и крупных компаний сократили свои расходы для преодоления экономических последствий на фоне пандемии коронавируса. Такие результаты показало исследование Райффайзенбанка и аналитического агентства B2B International, проведенное среди более чем 200 компаний России с объемом годовой выручки свыше 538 млн рублей.

Как передает ТАСС, согласно результатам исследования, в целях смягчения последствий пандемии коронавируса расходы сократили 51% компаний. Среди популярных мер также отмечено использование программ господдержки (около 40% компаний), банковских гарантий (33%), реструктуризация долгов (30%) и временное закрытие офисов (25%).

Компании также меняли свои бизнес-модели, сокращали штат сотрудников, диверсифицировали каналы продаж, а также совершали сделки M&A для сокращения расходов.

«Безусловно, многие поставили на паузу некоторые проекты, чтобы сберечь подушку безопасности. Сейчас мы видим, что активность бизнеса восстановилась, компании снова инвестируют в развитие», - отметил руководитель управления по работе с крупными компаниями и инвестиционно-банковских продуктов Райффайзенбанка Дмитрий Средин.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин заявил, что вызванный пандемией спад в экономике страны полностью преодолен. Как сообщил российский лидер, по итогам семи месяцев 2021 года ВВП РФ вышел на докризисный уровень.