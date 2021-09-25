Продажи товаров выросли у московских фармпредприятий

В Москве работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли Фото: Михаил ФРОЛОВ

За первые шесть месяцев 2021 года московские фармацевтические предприятия продали товаров на общую сумму 134,1 миллиарда рублей, что на 79% больше такого же показателя прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Москве работают 26 крупных и средних предприятий фармацевтической отрасли, которые обеспечивают более 24% от объемов общероссийского производства, - отметил заммэра. - Отрасль показывает уверенный рост. Предприятия обеспечивают необходимыми лекарствами не только город и регионы страны, но и успешно поставляют их на международные рынки. В первом полугодии текущего года объем экспорта фармацевтической продукции составил почти 549 миллионов долларов США. Это более чем в четыре раза превышает аналогичный период прошлого года, тогда было экспортировано продукции на 131,5 миллиона долларов и более чем в 5,5 раза выше показателя 2019 года и 97,4 миллиона долларов».

Развитию фармацевтической отрасли способствует поддержка со стороны правительства города. Меры поддержки, в числе которых субсидирование, гибкая система займов, различные формы государственно-частного партнерства, налоговые льготы и помощь в локализации производств, дают предприятиям возможность развиваться, в том числе проводить исследования и внедрять новые технологии.

«Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий фармацевтической продукции в Москве в январе-марте 2021 года составили 9,3 миллиарда рублей, - сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. - За весь прошлый год этот показатель достиг 10,5 миллиарда рублей, что более чем в два раза превышает инвестиционные итоги 2019 года».