Два человека погибли в результате взрыва в Афганистане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В столице афганской провинции Нангархар Джелалабад прогремел взрыв, в результате которого погибли два человека, по меньшей мере шесть получили ранения.

Как передает РИА Новости со ссылкой на местный источник, взорвалась бомба в машине, принадлежащей талибам*. Среди пострадавших есть боевики движения «Талибан»*. Отмечается, что все получившие ранения направлены в больницу.

Напомним, 18 сентября два взрыва прогремели в Кабуле. При одном из них пострадали два человека. В тот же день произошел взрыв в Джелалабаде в провинции Нангархар. В результате погибли три человека, 19 пострадали. На следующий день в том же городе прогремел новый в районе автовокзала. Тогда погибли два человека, ранения получил один сторонник движения «Талибан»*.

Как передает телеканал Al-Arabiya, ответственность за те взрывы взяла террористическая группировка «Исламское государство»*. Позже талибы* заявили, что провели операцию по зачистке от террористов на окраинах Джелалабада, однако 22 сентября в городе снова произошло несколько взрывов и вооруженное нападение, в результате которых погибли пять человек.

*Запрещенные в России террористические организации