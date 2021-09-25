Посол России в ФРГ отверг обвинения лидера "зеленых" в манипуляциях Москвой ценами на газ Фото: REUTERS

Слова некоторых немецких политиков о том, что Москва якобы манипулирует ценами на газ, не имеют ничего общего с реальным положением дел и вызывают недоумение. Такое заявление сделал российский посол в Берлине Сергей Нечаев, комментируя обвинения г сопредседатель партии «Союз-90»/«зеленые» Анналена Бербок, которая выдвинута от партии в канцлеры ФРГ.

«Обратили внимание на высказывания некоторых германских политиков, а также публикации в ряде СМИ, обвиняющие российское руководство и ПАО "Газпром" в якобы невыполнении своих обязательств … стремлении "заморозить" европейцев предстоящей зимой и т. д. Эти заявления вызывают недоумение и не имеют ничего общего с реальным положением дел», - отметил посол в опубликованном комментарии для немецкого редакционного объединения Redaktionsnetzwerk Deutschland, напомнив, что по этому поводу уже высказались представители правительства Германии и руководство Восточного комитета немецкой экономики.

Нечаев отмтеил, что за более чем 50 лет успешного сотрудничества в газовой сфере со странами Европы поставки голубого топлива никогда не использовались российской стороной как «энергетическое оружие» или «инструмент давления», а компания «Газпром» «строго соблюдает все договоренности».

Дипломат также назвал «исключительно успешным» проект сотрудничества России и Германии в газовой сфере, отметив, что в период перехода на возобновляемые источники энергии немецкая сторона не обойтись без газа.

Напомним, ранее «Газпром экспорт» назвал абсурдными заявления о недопоставках газа на рынок Европы, отметив, что поставки трубопроводного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов. Позже Минэкономики ФРГ заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам голубого топлива.