Партия из 36 британских спутников OneWeb доставлена в Россию Фото: Роскосмос.

Очередные партия из 36 британских спутников связи OneWeb доставлены в Россию для запуска в октябре этого года с космодрома Восточный ракетой-носителем «Союз-2.1б». Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил «Роскосмос».

«Несколько минут назад в аэропорт Игнатьево (Благовещенск) самолетом Ан-124-100 доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb», - говорится в заявлении госкорпорации, опубликованной в Twitter.

Напомним, ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 британскими спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур 14 сентября.

Компания OneWeb планирует начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце текущего года, а к июню следующего года собирается развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, позволяющих обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру при помощи полного охвата поверхности Земли.