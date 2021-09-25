В России 25 сентября 2021 выявлен 22 041 случай заражения коронавирусом Фото: Светлана Макеева

В России за минувшие сутки выявили 22 041 случай заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Такие данные в субботу, 25 сентября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как сообщает Оперштаб, наибольшее число заразившихся COVID-19 снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 3 211. На втором месте по количеству заболевших остается Санкт-Петербург с показателем 1 907. Тройку замыкает Московская область, где выявили 1 106 инфицированных за сутки.

Согласно приведенным данным, за прошедшие 24 часа случаи заражения коронавирусом выявили во всех 85 российских регионах. При этом из инфицированных около 8,7 процента заболевших не имели каких-либо клинических проявлений болезни. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 822 летальных исхода, а полностью выздоровели 16 325 человек.

Таким образом, по состоянию на субботу, 25 сентября 2021 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 398 415. Жертвами инфекции стали 203 095 человек, выздоровели 6 590 933 пациента.