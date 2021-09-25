Доктор Мясников заявил, что люди с первой группой крови лучше защищены от коронавируса

Доктор Мясников заявил, что люди с первой группой крови защищены от коронавируса Фото: Александр ГЛУЗ

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о генетической обусловленности различных болезней, отметив, что группа крови может повлиять на развитие заболеваний, в том числе и на коронавирусную инфекцию.

Как уточнил специалист, люди с третьей и четвертой группой крови более подвержены раку поджелудочной железы, а обладатели первой группы чаще сталкиваются с язвой желудка, второй - с раком желудка. Однако те, у кого первая группа крови защищены от коронавирусной инфекции, а люди со второй напротив подвержены этому заболеванию.

«Со второй группой чаще болеют COVID-19, а первая группа от него защищена, слава Богу ... Есть люди, которые никогда не заболеют COVID-19, это не только первая группа, вспомните про 348 антигенов», - отметил эксперт в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников также пояснил, как генетика влияет на продолжительность жизни. Как он отметил, если у человека есть прямые родственники, прожившие свыше ста лет, то человек может дожить до такого возраста в 17 раз вероятнее, чем те, у кого нет такой наследственности. По его словам, отсутствие вредных привычек имеет значение только до 80 лет, а после этого все зависит от генетики. «Она настолько сильная, что, как ты не гробишь себя, генетика побеждает», - заявил он.