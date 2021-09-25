В России пять дней подряд регистрируют свыше 800 смертей из-за коронавируса

Общее число жертв инфекции в России составляет 203 095 Фото: REUTERS

Число летальных исходов из-за коронавирусной инфекции в России пятый день подряд превышает 800. В последний раз такое фиксировалось в середине августа. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Как передает Оперштаб, за прошедшие сутки количество смертей, вызванных коронавирусом, составило 822 против 828 днем ранее. Таким образом общее число жертв инфекции в России составляет 203 095.

Условная летальность заболевания, поскольку окончательную можно будет определить только после завершения пандемии, выросла до 2,75 процента. В Москве за 24 часа зафиксировал 63 летальных исхода, следом идет Санкт-Петербург с показателем 50, далее Свердловская область - 40, Краснодарский край - 34, Нижегородская область - 30.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России 25 сентября 2021 выявлен 22 041 случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 7 398 415, а выздоровели 6 590 933 пациента. Число так называемых активных случаев, то есть граждан, которые проходят лечение на данный момент, впервые с начала пандемии превысило 600 тысяч. На сегодняшний день в России болеют 604 387 человек.