Мошенники используют фейковые сайты с трансляцией "Формулы-1" для кражи данных банковских карт Фото: REUTERS

В преддверии Гран-при «Формулы-1» в Сочи мошенники разработали новую схему для кражи данных банковских карт при помощи фейковых сайтов с якобы бесплатными трансляциями королевских гонок. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в пресс-службе «Лаборатории Касперского».

«Эксперты "Лаборатории Касперского" проанализировали множество сайтов, предлагающих посмотреть бесплатные трансляции гонок в прямом эфире. Некоторые из этих страниц оказались фишинговыми. Они были созданы с целью кражи учетных данных зрителей», - предупреждает компания.

Отмечается, что для просмотра трансляции «Формулы-1» на таких фейковых сайтах необходимо зарегистрироваться и заплатить сумму чуть менее 100 рублей. При совершении такого перевода данные банковской карты получат злоумышленники, а трансляцию посмотреть уже невозможно.

Как отметили специалисты, крупные спортивные мероприятия являются популярной приманкой, которую мошенники используют для кражи денежных средств и учетных данных. Подобные схемы обмана эксперты отмечали во время Олимпийских игр.

В компании советуют смотреть все спортивные трансляции только на официальных ресурсах, и не переходить по ссылкам из подозрительных писем.

Напомним, Гран-при России проходит в Сочи в период с 24 по 26 сентября.