Причиной столкновения российского и турецкого сухогрузов в Босфоре назвали отказ рулевого управления Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Причиной столкновения российского сухогруза «Русич-10» с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu в проливе Босфор, по предварительным данным, стал отказ рулевого управления турецкого судна. Такое заявление сделали в судоходной компании "Волжское пароходство".

Как передает РИА Новости в судоходной компании уточнили, что на борту «Русича-10» находился экипаж в составе 11 человек, все граждане России. Судно следовало в балласте из порта Гемлик в порт Таганрог под погрузку.

«По предварительным данным, произошел отказ рулевого управления турецкого судна. Детали обстоятельств выясняются... Есть незначительные повреждения. Водотечность не обнаружена. Пострадавших нет. Разлива топлива нет. Страховой Клуб извещен», - отметили в «Волжском пароходстве».

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 25 сентября, береговая служба Турции, сообщила, что российский сухогруз «Русич-10» столкнулся с турецким сухогрузом Tahsin Imamoglu в проливе Босфор, уточнив, что погибших или пострадавших в результате инцидента нет.