Владимир Путин поздравил Люка Тардифа, избранного президентом Международной Федерации хоккея Фото: ru.wikipedia.org

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Люка Тардифа, избранного президентом Международной Федерации хоккея. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как сообщил представитель Кремля, глава государства также позвонил Рене Фазелю, который возглавлял федерацию ранее, и поблагодарив его за взаимодействие и сотрудничество, а также вклад, который он внес в мировом масштабе в развитие данного вида спорта.

Напомним, швейцарец Рене Фазель занимал пост президента Международной федерации хоккея 27 лет, но принял решение уйти в отставку и не баллотировался на переизбрание. В числе кандидатов были датчанин Хенрик-Бах Нильсен, чех Петр Бржиза, немец Франц Райндль, белорус Сергей Гончаров, а также президент Федерации хоккея Франции, казначей Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардифф, который и был избран новым президентом организации.