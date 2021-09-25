Неизвестный обстрелял входную дверь театра "Около дома Станиславского" в центре Москвы Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неизвестный обстрелял входную дверь театра "Около дома Станиславского" в центре Москвы. В результате инцидента пострадавших нет. Правоохранительные органы начали проверку по данному факту.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, все произошло вечером в минувшую пятницу, 24 сентября.

«Вечером 24 сентября в полицию поступило заявление от работника театра "Около дома Станиславского" в Вознесенском переулке. Он просит принять меры к неизвестному, который обстрелял дверь театра, повредив остекление», - приводит агентство заявление агентства.

Источник заявляет, что, предварительно, стрельба велась из пневматического пистолета. Пострадавших в результате инцидента нет. «По данному факту проводится проверка», - отметил он.

Напомним, ранее в московском кинотеатре «Атриум» посетитель угрожал ножом сотрудникам за просьбу надеть маску. Скандал устроил петербургский фитнес-модель, бодибилдер и актер Давид Луссманашвили, известный под именем Давид Лурс. Молодой человек был крайне возмущен требованием соблюдать масочный режим.