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В мире25 сентября 2021 13:53

Экс-посол Китая при ООН: Пекин должен быть готов применить ядерное оружие в ответ на агрессию США

Цзукан призвал власти КНР проводить более жёсткую политику в отношении Вашингтона
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Цзукан призвал власти Китая проводить более жёсткую политику в отношении Вашингтона

Цзукан призвал власти Китая проводить более жёсткую политику в отношении Вашингтона

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пекин обеспокоен растущим присутствием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также трехсторонним военным соглашением между Лондоном, Вашингтоном и Канберрой (AUKUS). Такое заявление сделал бывший китайский посол при ООН Ша Цзукан, отметив, что что Китай «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара».

Цзукан призвал власти Китая проводить более жёсткую политику в отношении Вашингтона. По словам мнению, КНР обязана пересмотреть свою политику применения ядерного оружия только в качестве «возмездия» на фоне экспансии США, которые «строят новые военные союзы» в регионе.

«Политика Пекина, которая действует с 1960-х годов, дала моральное превосходство, но не подходит, если в ходе переговоров между Китаем и США не будет достигнута договорённость о том, что ни одна из сторон не применит ядерное оружие первой», - заявил дипломат в интервью Daily Mail.

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин выступает против AUKUS, поскольку он нарушает международные договоренности о нераспространении ядерного оружия.