Бортовые самописцы нашли на месте крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Бортовые самописцы самолета Ан-26 обнаружили на месте крушения в Хабаровском крае. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в Следственном комитете.

«Были обнаружены и изъяты бортовые самописцы, на которых зафиксированы внутрикабинные переговоры членов экипажа и технические параметры полета», - говорится в заявлении СК РФ, где также сообщили, что в ходе осмотра места происшествия изъята техническая документация и другие средства технического контроля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самолет Ан-26 пропал с радаров в минувший четверг, 22 сентября, во время полета в 38 километрах от Хабаровска. Последняя зафиксированная высота - 600 метров. Воздушное судно рухнуло в тайгу. Главной версией крушения называли неблагоприятные погодные условия. На территории заповедника, где разбился лайнер, стоял туман, а также шел дождь и дул сильный ветер.

В пятницу, 23 сентября, в МЧС РФ сообщили, что обломки самолета обнаружили в районе Медвежьей сопки. Как заявил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, при крушении воздушного судна погибли шесть специалистов из разных регионов России.