Четырех пострадавших на Эльбрусе туристов выписали из больницы Фото: Кадр видео

Четырех туристов, пострадавших во время восхождения на Эльбрус, выписали из больницы. Об этом в субботу, 25 сентября, сообщили в Министерстве здравоохранения Кабардино-Балкарии, уточнив, что всего на сегодняшний день в больнице остаются семь пострадавших.

«Двое находившихся в реанимации – гид из Карачаево-Черкесии и альпинист из Санкт-Петербурга с переломом ноги – переведены из реанимации в обычную палату», - приводит РИА Новости слова представитель ведомства, где также сообщили, что все госпитализированные идут на поправку.

Напомним, группа туристов в ходе восхождения на Эльбрус примерно 17:00 по мск в минувший четверг, 23 сентября подала сигнал бедствия в МЧС России. На месте, где находились альпинисты, началась сильная метель, а видимость ухудшилась до одного метра, также температура воздуха упала до минус 20 градусов.

Как писал сайт kp.ru, маршрут туристов был зарегистрирован в МЧС России, что помогло определить участок проведения спасательной операции, однако несмотря на все принятые меры, пять человек из 19 погибли.