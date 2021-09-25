В Самаре стартовало крупнейшее IT-событие в стране 404fest

404fest - это один из брендов Самарской области

В Самаре в субботу 25 сентября стартовало крупнейшее IT-событие в России 404fest. За два дня там выступят эксперты федерального и международного уровня. Открыл фестиваль губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- 404fest - это один из брендов Самарской области. Фестиваль - магнит для молодых, талантливых, креативных людей, которые живут настоящим, но устремлены в будущее. Сегодня здесь те, кто был на первых фестивалях в качестве школьников и студентов, а уже сегодня – успешные руководители, топ-менеджеры, собственники компаний. Мы стремимся создать все условия для того, чтобы креативные и талантливые люди приезжали к нам и оставались здесь жить и работать навсегда, - отметил на открытии губернатор региона.

В этом году в программе фестиваля 12 тематических секций, на которых выступят 60 экспертов из Microsoft Norway, Mail.ru Group, Ozon, «Яндекса» и т.д., в том числе дизайнер и бизнесмен Артемий Лебедев.

Из-за ситуации с коронавирусом на фестиваль пускают только со справкам о вакцинации, наличии антител или с отрицательным ПЦР-тестом. Само мероприятие проходит с учетом санитарно-эпидемиологических требований.