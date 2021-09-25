Монеты из золота с изображением Меркель выпустили в Германии

Ангела Меркель вскоре покинет пост канцлера Германии Фото: REUTERS

Немецкие онлайн-магазины монет из драгоценных металлов объявили о продаже сувенирных монет с изображением канцлера Германии Ангелы Меркель. Об этом сообщает РИА Новости.

Монеты выполнены из чистого золота. Выпуск приурочен к завершению 16-летнего правления политика. Это подчеркивается датировкой: 2005-2021 (годы правления Меркель). Один такой сувенир весом 0,3 грамма обойдется в 49 евро.

Напомним, 26 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, на которых будут избраны члены двадцатого созыва Бундестага. Впервые с 2005 года канцлером станет не Ангела Меркель. Такое решение, обоснованное, вероятно, и политической усталостью, и снижением рейтинга ее партии – Христианского демократического союза, она приняла еще 29 октября 2018 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, Меркель после ухода со своего поста будет получать пенсию в размере примерно 15 тысяч евро в месяц (около 1,3 млн рублей). Такую сумму назвало агентство DPA со ссылкой на подсчет Союза налогоплательщиков, где уточнили, что такая сумма складывается с учетом того, что нынешний глава правительства с 1990 года регулярно избиралась членом Бундестага, параллельно работая в кабмине экс-канцлера Германии Гельмута Коля.