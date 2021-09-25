Видео нападения мужчины с топором на покупателей магазина в Москве появилось в Сети

Момент нападения / Фото: кадр из видео

В интернете появилось видео с камеры наблюдения в магазине на северо-востоке Москвы, где мужчина с топором напал на семейную пару.

Инцидент случился в субботу, 25 сентября, в торговой точке, расположенной на Каргопольской улице в районе Отрадное.

На кадрах видно, что оружие злоумышленник принес в наплечной сумке. Объектом агрессии стал другой мужчина. Его супруга попыталась закрыть возлюбленного собой и не допустить кровопролития.

В результате семейную пару госпитализировали с ранениями. За их жизнь борются медики.

Подозреваемого задержали сотрудники полиции. Он был одет в женскую одежду, вел себя странно, в частности бессвязно бормотал и называл себя женским именем. Полицейские не исключают, что задержанный находился воздействием запрещенных веществ.

Как ранее писал сайт kp.ru, мужчина и женщина получили серьезные рубленные раны - в том числе в области головы.