Юрий Семин назвал уход с поста тренера "Ростова" совместным решением

Юрий Семин покинул пост главного тренера ФК "Ростов" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Отставка с поста главного тренера футбольного клуба "Ростов" стала совместным решением, рассказал Юрий Семин "Комсомольской правде-Спорт".

По словам экс-наставника ростовских футболистов, у него остались самые приятные впечатления о городе и клубе, но "много факторов не сложилось", в том числе и турнирное положение ростовчан.

"Есть негативные моменты – мало очков набрали за этот период. Но набрали. Есть позитивные, что много молодых ребят в молодежной команде играли, - констатировал Семин. - Много факторов, которые, наверное, не сложились. Очень много травм. Все в комплексе, это решение общее".

По словам тренера, он продолжит болеть за "Ростов", в котором у него "осталась частица сердца".

Как ранее писал сайт kp.ru, главный тренер "Ростова" Юрий Семин объявил об уходе с поста. ФК "Ростов" занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. В активе клуба 6 набранных очков в 8 матчах. 22 сентября команда вылетела из Кубка России, проиграв "Чайке" Песчанокопское.