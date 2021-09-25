Путин отверг идею Жириновского восстановить ссылку в Сибирь как наказание

Владимир Путин не поддерживает идею о ссылках в Сибирь Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин считает, что не следует восстанавливать ссылку в Сибирь в качестве наказания за преступления.

Глава государства отверг соответствующее предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского, аргументировав это тем, что метод жестокий, и к тому же он не будет работать.

В Сибири и на Дальнем востоке нужны специалисты, а не те, кто "бегает и пустословием занимается", подчеркнул президент.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 25 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с лидерами партий, которые прошли отбор в Госдуму по итогам голосования.

В частности, российский лидер озвучил задачу свести уровень бедности в стране до минимума. Кроме того, Путин назвал повышение уровня доходов педагогов одним из социальных приоритетов России.