Путин призвал журналистов меньше "ковыряться в грязном белье элит"

Владимир Путин советует больше писать о реальных героях Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин призвал средства массовой информации меньше "ковыряться в грязном белье элит" и больше писать о реальных героях, которые положительно влияют на жизнь государства и создают ее будущее и добиваются реальных результатов.

"Тоже нельзя здесь перебарщивать с руководящими указаниями, но то, что называется госзаказом, это точно по-современному тоже можно и нужно бы обеспечить", - отметил глава государства.

Как ранее писал сайт kp.ru, в пятницу, 25 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с лидерами партий, которые прошли отбор в Госдуму по итогам голосования.

В ходе беседы глава государства поздравил "Единую Россию" с победой на выборах, а также отметил возросшую роль Госдумы после принятия поправок в Конституцию.