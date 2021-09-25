Путин рекомендовал избранным губернаторам обратить внимание на проблемы людей предпенсионного возраста

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин поздравил губернаторов с победой на выборах в Госдуму. Беседа проходит в режиме видеоконференции в субботу, 25 сентября.

В ходе разговора глава государства дал им несколько напутствий. В частности, российский лидер рекомендовал особое внимание обратить на проблемы людей предпенсионного возраста.

"Уделять особое внимание необходимо и вопросам занятости, в том числе, а может быть, и в первую очередь, молодых специалистов, но и тех, кто достиг предпенсионного возраста. Вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы", - отметил президент.

Напомним, в девяти регионах России в 17-19 сентября 2021 года проходили выборы губернаторов. Во всех субъектах победили действующие руководители, в том числе временно исполняющие обязанности.

Как ранее писал сайт kp.ru, в субботу, 25 сентября, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел также встречу с лидерами партий, которые прошли отбор в Госдуму восьмого созыва по итогам голосования.