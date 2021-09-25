Зюганов и Миронов предложили изменить пенсионный возраст в России

Пенсионный возраст вновь предложили снизить Фото: Иван ВИСЛОВ

Лидеры КПРФ и "Справедливой России - За правду" предложили снизить возраст выхода на пенсию в России.

"Мы считаем необходимым вернуть возраст выхода на пенсию для женщин 55 лет, мужчин - 60 лет", - заявил председатель справедливороссов Сергей Миронов 25 сентября на видеоконференции президента России Владимира Путина с лидерами партий.

Его поддержал коммунист Геннадий Зюганов, заявив, что "все это понимают".

Отметим, что по действующему законодательству пенсия по старости при отсутствии достаточного стажа назначается для женщин в 60-65 лет (в зависимости от года рождения), для мужчин в 65-70 лет.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о законопроекте, который позволит выходить на пенсию досрочно. Согласно его тексту, если гражданин, которому осталось до пенсии два года, не может трудоустроиться, службой занятости ему может быть предоставлено право досрочно оформить страховую пенсию до получения пенсионного возраста.