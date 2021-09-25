Аналитики назвали вакансии из сферы производства с самой высокой зарплатой в сентябре 2021 года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Эксперты сервиса «Работа.ру» изучили, какие зарплаты предлагают специалистам из производственной сфере в сентябре 2021 года. На основе данным по 3 тысячам вакансий был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы от российских работодателей.

В лидерах списка предложение по Санкт-Петербургу. Там готовы платить сварщику-аргонщику до 150 тыс. рублей в месяц.

От соискателя ждут опыта работы с аргонной или полуавтоматической сваркой и умения читать машиностроительные чертежи.

Оператор- наладчик станков с ЧПУ в Москве может зарабатывать до 130 тысяч рублей в месяц. Претенденты должны иметь опыт работы от двух лет и квалификацию не ниже четвёртого разряда.

В обязанности сотрудника входит наладка рабочего инструмента и стойки, умение писать простейшие программы и читать чертежи.

Токарь-Фрезеровщик в Санкт-Петербурге может получать до 120 тысяч рублей. Требуемый опыт – 2 года и четвертый разряд.

В Новосибирске оператору на производственной линии на крупном предприятии в будут платить 100 тысяч рублей. Требования: техническое образование, опыт работы не менее года.

В Красноярске инженер-конструктор может зарабатывать до 90 тыс. рублей. Соискатель должен иметь высшее техническое образование, знание программы Solidworks и разбираться в устройстве автомобильной техники, контрольно-измерительных инструментах, сообщает Rt.

Ранее сообщалось, что российские учителя будут получать зарплату по новой, экспериментальной схеме. Пока порядок начисления протестируют в пяти регионах, если система зарекомендует себя положительно, то ее могут распространить на всю страну.

Оплату труда будут рассчитывать из трех основных частей: ставка, компенсационные и стимуляционные выплаты, сообщает Пятый канал.