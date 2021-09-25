Путин высказался об электронном голосовании: "Технический прогресс остановить невозможно"

Владимир Путин уверен, что сомнения в результатах онлайн голосования безосновательны Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал опыт дистанционного голосования на выборах в Госдуму.

"Что касается выборов и электронного голосования, вы знаете, можно этого не делать, но современные средства и способы волеизъявления, это, знаете, так же как и технический прогресс, остановить невозможно", - отметил Путин во время общения в режиме видеоконференции с лидерами партий.

Он выразил уверенность, что сомнения в результатах онлайн голосования безосновательны.

"По Москве это возникло не потому, что есть сомнения в качестве голосования, а потому, что кому-то не понравился результат", - констатировал глава государства.

Напомним, эксперимент с электронным голосованием был проведен во время выборов в Госдуму 17-19 сентября 2021 года. В Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской областях, Москве и Севастополе можно было отдать свой голос онлайн, без посещения избирательного участка.

Как писал сайт kp.ru, ранее в Центризбиркоме сообщили, что около 214 тысяч избирателей изменили выбор в ходе онлайн-голосования в Москве. Как отмечалось, ранее пошел слух, что «чем больше заходишь, тем больше шансов на призы». Однако, в штабе уточнили, что изменение выбора не влияет на шансы выиграть в розыгрыше «Миллион призов».