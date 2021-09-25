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Общество25 сентября 2021 19:43

Графолог сообщил, что об агрессивности детей способен сказать их почерк

На это указывает нажим, пересечение полей
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Графолог сообщил, что об агрессивности детей способен сказать их почерк

Графолог сообщил, что об агрессивности детей способен сказать их почерк

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Графолог Дмитрий Смыслов рассказал, что по почерку можно определить склонность человека в жестокости и агрессии. Проблемные люди зачастую деформируют буквы и не обращают внимание на поля в тетрадях.

Поля - это особая зона, которая должна быть запретной. Но если человек ее регулярно нарушает, это может свидетельствовать об отношении человека к правилам и запретам.

Часто на склонность к деструктивному поведению может свидетельствовать нажим, очертания, размер и наклон букв.

- По почерку понятно, когда человек напряжен, а когда расслаблен. Обычно если он пишет значимое для себя слово, то оно выделяется сильнее, - отмечает специалист в беседе с Life.

Много зачеркиваний указывает на какие-то болевые зоны. У агрессивных людей почерк зачастую бывает корявым с деформированными буквами.

- Если человек постоянно выходит на поля – это тоже о многом говорит. Поля — это социальные нормы, это правила, закон, - отмечает эксперт.

Если после нарушения полей фиксируется сильный нажим, то подобное может быть тревожным звоночком.