Графолог сообщил, что об агрессивности детей способен сказать их почерк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Графолог Дмитрий Смыслов рассказал, что по почерку можно определить склонность человека в жестокости и агрессии. Проблемные люди зачастую деформируют буквы и не обращают внимание на поля в тетрадях.

Поля - это особая зона, которая должна быть запретной. Но если человек ее регулярно нарушает, это может свидетельствовать об отношении человека к правилам и запретам.

Часто на склонность к деструктивному поведению может свидетельствовать нажим, очертания, размер и наклон букв.

- По почерку понятно, когда человек напряжен, а когда расслаблен. Обычно если он пишет значимое для себя слово, то оно выделяется сильнее, - отмечает специалист в беседе с Life.

Много зачеркиваний указывает на какие-то болевые зоны. У агрессивных людей почерк зачастую бывает корявым с деформированными буквами.

- Если человек постоянно выходит на поля – это тоже о многом говорит. Поля — это социальные нормы, это правила, закон, - отмечает эксперт.

Если после нарушения полей фиксируется сильный нажим, то подобное может быть тревожным звоночком.