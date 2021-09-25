Синоптик: В последнюю неделю сентября 2021 года в Москве будет без осадков, но холодно

Синоптик рассказала, какой будет последняя неделя сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, какой будет последняя неделя сентября. Жителей Москвы и Московской области ждет привычная для этого времени года погода. Дождей станет меньше, а воздух похолодает.

-Воскресенье, 26 сентября, погоду испортит очередной климатический циклон. Воздух будет теплым, но весь день ожидаются осадки, - говорит синоптик в беседе с NEWS.ru.

Температура воздуха понизится до +9…+11 градусов, а порывы ветра будут достигать 14 метров в секунду.

С понедельника, 27 сентября, погодные условия начнут улучшаться. Объем осадков уменьшится, чаще будет выглядывать солнце. Температура воздуха в дневные часы будет подниматься до +12 тепла, но ночи станут холодными. Погоду определит антициклон, который заведомо не принесет с собой тепла.

В целом ждать в последнюю неделю сентября потепления не стоит. В редкие дни будет до +14 тепла. Классическое"бабье лето" этой осенью уже не наступит.

Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip назвали популярные направления для отдыха в сентябре-октябре. Тройка самых востребованных направлений у россиян не меняется уже несколько лет. В лидерах Москва, Санкт-Петербург и Сочи, сообщает RT.