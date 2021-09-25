Лавров ответил на невыдачу виз российским представителям на Генассамблее ООН

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Россия будет добиваться выдачи американских виз российским делегатам – участникам Генассамблеи ООН, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Визы для делегации выдавались не только с учетом эпидемиологических соображений, но и с известной политической задержкой, - подчеркнул Лавров. - Мы это видели, целый ряд сотрудников визы до сих пор не получили, в том числе депутаты Госдумы, которые в состав делегации включены.Мы будем добиваться от руководства секретариата ООН выполнения его обязанностей по обеспечению всех тех договоренностей, которые зафиксированы между ООН и США".

Как ранее писал сайт kp.ru, российская сторона рассчитывает, что США выдадут визы российским дипломатам, которым ранее в них отказали. В том числе, речь идёт о специалисте Департамента нераспространения и контроля над вооружениями Министерства иностранных дел РФ Константине Воронцове, который отвечает за вопросы многостороннего разоружения и должен участвовать в работе Первого комитета Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, но не может получить американскую визу с осени 2019 года.