Вирусолог объяснил, что период коронавируса осенью пройдет легко

Вирусолог объяснил, что периода коронавируса осенью пройдет легко Фото: REUTERS

Этой осенью стоит ждать всплеска не только простудных заболеваний, но и роста заболеваемости коронавирусом. Но, по мнению многих вирусологов, осенняя волна ковида пройдет в России легко. Причина в том, что у многих жителей страны уже есть иммунитет к заболеванию.

Вспышка, которая наблюдалась летом 2021 года точно не повторится, прогнозирует ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев.

- Кто-то прошел вакцинацию, а большинство уже успели переболеть в предыдущие волны. И последних гораздо больше, чем в официальной статистике. Многие полагают что у них вовсе не ковид, а простуда и не обращаются за помощью, - говорит биолог Life.

Если сложить тех и этих, то суммарно у нас высокий очень процент людей с иммунитетом к болезни. Этот фактор затруднит распространение коронавируса и осенней вспышки не произойдет.

В свою очередь врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева напомнила, как подготовиться к прививке осенью. Прежде чем отправиться на вакцинацию нужно убедиться, что в текущий момент все в порядке со здоровьем. Нет насморка, не болит горло и отсутствует температура. К тому же, стоит проконсультироваться с врачом если имеются какие-то заболевания, сообщает телеканал "360".