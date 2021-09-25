Лавров включил милитаризацию интернета некоторыми странами в число глобальных угроз

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров включил намерение некоторых стран милитаризировать интернет в число глобальных угроз. Об этом дипломат заявил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Среди новых глобальных вызовов и угроз – намерение отдельных государств милитаризировать интернет, развязать гонку кибервооружений", - констатировал Лавров.

Дипломат подчеркнул, что Россия выступает за обеспечение международной информационной безопасности и согласование путей к этому на площадке ООН.

Глава МИД России уточнил, что нужны не "чьи-то специальные правила", а универсальные договоренности, которые позволят решать возникающие у стран вопросы. Одним из аспектов такой деятельности Лавров назвал подготовку универсальной конвенции по борьбе с киберпреступностью.

Ранее Сергей Лавров рассказал журналистам, что министерство иностранных дел РФ и Госдеп США обсуждают вопрос выдачи визы заместителю госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд для ее визита в Москву.