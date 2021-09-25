Лавров назвал "саммит демократий" шагом в сторону раскола мирового сообщества

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Инициатива США о проведении "саммита демократий" – это шаг в направлении раскола мирового сообщества на "своих" и "чужих", заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных наций.

"Участников, разумеется, Вашингтон будет определять сам, присваивая себе право определять степень соответствия той или иной страны демократическим стандартам, - констатировал глава МИД России. - По сути эта инициатива - вполне в духе "холодной войны" - провозглашает новый идеологический "крестовый поход" против всех несогласных".

По оценке Лаврова, это свидетельствует о том, что Запад пытается исключить из процесса принятия глобальных решений тех, кто имеет собственную точку зрения. В качестве примера российский дипломат привел создание "альянса мультилатералистов" Германией и Францией.

"Идеалом "эффективного мультилатерализма" они провозгласили и Евросоюз, всем другим предложено на него равняться", - отметил Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, во внешнеполитической части своей перевыборной кампании Джо Байден обещал, что в случае победы он в первый же год своего президентства созовет "глобальный саммит за демократию и за восстановление духа и единого предназначения народов свободного мира". Назначение этой затеи, что и не скрывается, - создать единый фронт борьбы "против авторитаризма, национализма и либертарианства".