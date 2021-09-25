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В мире25 сентября 2021 23:09

Лавров заявил, что Россия предоставила все данные по делу о крушении MH17

Он отметил, что российская сторона передала все данные с радаров и многое другое
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Лавров заявил, что Россия предоставила все данные по делу о крушении MH17

Лавров заявил, что Россия предоставила все данные по делу о крушении MH17

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предоставила все данные с радаров по делу о крушении MH17, в то время, как Украина отказывается предоставлять информацию со своих с радаров и переговоры с диспетчером. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров и многое другое. Украинцы же наоборот - отказываются передавать данные, якобы они (радары) у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять и переговоры диспетчера с самолетом, - рассказал руководитель дипведомства.