Лавров заявил, что Россия предоставила все данные по делу о крушении MH17 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия предоставила все данные с радаров по делу о крушении MH17, в то время, как Украина отказывается предоставлять информацию со своих с радаров и переговоры с диспетчером. Об этом 25 сентября заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

- Мы про малайзийский Boeing предоставили все данные с радаров и многое другое. Украинцы же наоборот - отказываются передавать данные, якобы они (радары) у них все выключились на период этой катастрофы, отказываются предоставлять и переговоры диспетчера с самолетом, - рассказал руководитель дипведомства.