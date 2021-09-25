Журнал Lancet распустил группу ученых, изучавших происхождение коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Председатель комиссии по вопросам коронавирусной инфекции медицинского журнала The Lancet и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил о роспуске группы ученых, которые занимались изучением происхождения covid-19.

По данным газеты The Wall Street Journal, такое решение было принято из-за связей ее членов с американской организацией EcoHealth Alliance, сотрудничавшей с Уханьским институтом вирусологии.