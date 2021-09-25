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В мире25 сентября 2021 23:44

Политолог Бесараб назвал Ермака "теневым президентом" Украины

По мнению специалиста, в планах Зеленского и Ермака - установить в Киеве авторитарный режим
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Киевский политолог Михаил Басараб заявил о существовании на Украине "теневого президента".

По его мнению, "серым кардиналом" Незалежной является Андрей Ермак.

- В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт действующего президента Владимира Зеленского и главы его офиса, который демонстративно укрепляет власть в государстве, - рассказал он в интервью журналу "Краина".

Басараб связывает это с тем, что последнее время украинский лидер стал действовать жестче обычного, а в планах Зеленского и Ермака - установить в Киеве авторитарный режим.