Политолог Бесараб назвал Ермака "теневым президентом" Украины

Киевский политолог Михаил Басараб заявил о существовании на Украине "теневого президента".

По его мнению, "серым кардиналом" Незалежной является Андрей Ермак.

- В стране возник теневой президент Андрей Ермак. Этот дуэт действующего президента Владимира Зеленского и главы его офиса, который демонстративно укрепляет власть в государстве, - рассказал он в интервью журналу "Краина".

Басараб связывает это с тем, что последнее время украинский лидер стал действовать жестче обычного, а в планах Зеленского и Ермака - установить в Киеве авторитарный режим.