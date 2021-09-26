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В мире26 сентября 2021 0:33

Замглавы Минобороны Украины заявил о необходимости уменьшить секретность ведомства

По его мнению, повышенная секретность является проблемой
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Замглавы Минобороны Украины заявил о необходимости уменьшить секретность ведомства

Замглавы Минобороны Украины заявил о необходимости уменьшить секретность ведомства

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил о большой проблеме ведомства.

По его мнению, она заключается в уровне секретности Минобороны, который следовало бы уменьшить. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дом".

- (Нужно) уменьшить секретность ведомства. Секретность - огромная проблема. Секретность порождает слухи, слухи - сенсации, а сенсации обвиняют нас в предательстве. Уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%, - заявил представитель украинского военного ведомства.