Замглавы Минобороны Украины заявил о необходимости уменьшить секретность ведомства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель министра обороны Украины Александр Носов заявил о большой проблеме ведомства.

По его мнению, она заключается в уровне секретности Минобороны, который следовало бы уменьшить. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Дом".

- (Нужно) уменьшить секретность ведомства. Секретность - огромная проблема. Секретность порождает слухи, слухи - сенсации, а сенсации обвиняют нас в предательстве. Уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%, - заявил представитель украинского военного ведомства.