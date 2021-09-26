Экс-депутат Рады Надежда Савченко надела никаб. Фото: фейсбук

Бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко на странице в Facebook опубликовала свое фото в никабе.

В посте он также поделилась с пользователями социальной сети своими личными взглядами на религию. На нескольких снимках экс-политик запечатлена в мечети.

Она подчеркнула, что религия закладывает свод нравственных правил и ценностей для группы людей, которые ее исповедуют, и указала, что церковь всегда оказывает большое влияние на государственную политику.