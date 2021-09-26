"Террасы" на Манхэттене вызвали недовольство у Марии Захаровой

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась впечатлениями от командировки в США.

По ее словам, увиденное в американском городе-мегаполисе Нью-Йорке сравнимо с трущобами.

- Очень люблю Манхэттен. Но то, во что его превратили, вызывает оторопь, - написала представитель дипведомства в своем посте в Телеграм-канале.

Захарова рассказала, что на улицах города ее возмутило появление "террас". Это такие открытые или полуоткрытые будки "из каких-то кусков фанеры и пластика", которые рестораны сделали для тех, у кого нет документа о вакцинации.

- Сама идея, возможно, и хорошая, но ее исполнение - катастрофа. ... Ни пройти, ни приехать мимо "новой нормальности" невозможно. Ассоциация одна - фавелы, - поделилась Захарова.