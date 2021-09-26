Биолог рассказал, с чем связан сезонный рост заболеваемости вирусами

В эфире Радио "Комсомольская правда" доктор биологических наук, заведующий сектором кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Николай Никитин рассказал о том, с чем связан сезонный рост заболеваемости вирусами.

По словам эксперта, увеличение числа заболеваемости является нормальным процессом.

- Волны или подъемы – это совершенно не важно. Увеличение числа заболеваемости – это нормальный процесс, который был и прошлой осенью. И связан он, в первую очередь, с социальными факторами. Люди возвратились из отпусков, вышли на работу, началась работа учебных заведений. А, как мы знаем, ни школьников, ни детей в детских садах не прививали. В университетах прививали, а в остальных учебных заведениях – нет, - рассказал доктор.

Никитин также добавил, что ко всему прочему наложился фактор холода.

- Люди ... теснятся в тесных помещениях, кучкуются. Это совершенно нормальный процесс, когда осенью все люди заходят в одно помещение, находятся долгое время. Естественно, не каждая вирусная инфекция, в том числе и коронавирусная инфекция, дает внешние проявления. Поэтому человек в скрытой форме, попавший в такое людное место, к сожалению, имеет все шансы заразить людей, с которыми он работает, учится, находится долгое время вместе, - объяснил специалист.