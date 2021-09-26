Талибы* казнили четырех человек, обвиняемых в похищении людей Фото: REUTERS

Боевики радикального движения «Талибан»* казнили четырех человек в провинции Герат. Их обвинили в похищении людей.

Мужчин повесили публично. Кадры повешения опубликовало в своем Twitter афганское агентство Aamaj News. Талибы* пока не прокомментировали случившееся.

Ранее один из основателей «Талибана»* Нуруддин Тураби заявил, что боевики планируют возобновить публичные казни, в частности отсечение конечностей за воровство.

Администрация Соединенных Штатов осудила планы талибов* возобновить на территории Афганистана практику казней и телесных увечий в качестве наказаний за совершенные афганцами преступления.

Афганская правозащитница Наджла Аюби сообщала, что талибы* казнили женщину за невкусную еду.

*Запрещенная в России террористическая организация