Юрист: Слова мошенников о подозрительной активности на счете лишают людей бдительности

Сообщение о подозрительной активности на банковском счете часто лишает россиян бдительности Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чаще всего мошенники обманывают россиян, представляясь по телефону сотрудниками банка, при этом у них всегда припасена фраза, заставляющая поверить злоумышленникам. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Фраза «на вашем банковском счете зафиксирована подозрительная активность, свидетельствующая о работе мошенников» обычно лишает людей бдительности, располагая к мошенникам. Как рассказал юрист агентству «Прайм», в этот момент клиенту банка следует задуматься о том, как банк сумел эту якобы подозрительную активность отследить.

По словам Соловьева, при этой фразе теряются даже люди, имеющие солидный жизненный опыт. Специалист посоветовал прекращать разговор, если собеседник произносит эти слова.

Напомним, МВД совместно с Банком России и Роскомнадзором планируют создать единую базу звонков телефонных мошенников.

Как писал сайт kp.ru, мошенники постоянно придумывают новые способы обмана россиян. Теперь во время звонка злоумышленника на телефоне жертвы отображается мобильный номер друга или родственника. Более того, мошенники при помощи технологии deep fake могут использовать даже голос владельца входящего номера.