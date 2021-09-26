В Киеве заявили, что у России нет решающего военного преимущества над Украиной

В Киеве заявили о военном паритете России и Украины Фото: REUTERS

Россия и Украина имеют на данный момент военный паритет, и в случае вооруженного столкновения у Москвы не будет решающего преимущества. Об этом заявил советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.

«У России нет решающего преимущества над нами, такого нет и не будет. Российские генералы профессионалы, думаю, они доносят это до сведения российского политического руководства. Они создают сценарии, чтобы мы продвигались на дипломатическом фронте, но мы понимаем соотношение сторон и перспективы», – сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

По мнению Арестовича, Вооруженные силы России в случае войны с Украиной потеряют боеспособность минимум на пять лет. В настоящее время стороны ведут политику «встречного боя», отметил советник главы офиса президента Украины, только Киев «предлагает все новые и новые инициативы политико-дипломатическим путем». При этом Украина знает об агрессивных «намерениях Кремля», поэтому увеличивает военный бюджет для совершенствования армии, заявил Арестович.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил возможность полномасштабной войны Украины с Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как заявил Зеленский, все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны.