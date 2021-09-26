Россияне в 2021 году стали реже ходить в аптеки, но чек на здоровье вырос Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Россияне в 2021 году стали покупать меньше лекарств в аптеках, все больше отдавая предпочтение покупкам через онлайн-сервисы. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт».

Количество онлайн-покупок в категории «Здоровье» в период с января по августа 2021 выросло в два раза, а средний чек при этом снизился на 41% – до 8 193 рублей. Покупки непосредственно в аптеках сократились на 11%, однако средний чек увеличился на 19% – 1 460 рублей, передает ТАСС.

Эксперты банка связывают падение покупок в аптеках с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на фоне коронавируса, из-за пандемии которого россияне стараются реже выходить в общественные места, заказывая препараты в интернете и вызывая врачей на дом. В исследовании отмечается, что траты мужчин на здоровье выше – в среднем 1 519 рублей, в то время как женщины отдают за лекарства 1 468 рублей. В то же время женщины чаще совершают покупки как аптеках, так и онлайн, а также чаще пользуются услугами врачей.

Исследование проводилось на основе данных об операциях по картам банка «Русский стандарт» за восемь месяцев 2021 года и в январе-августе 2020.