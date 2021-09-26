Нарышкин назвал политизированным доклад разведки США о происхождении коронавируса Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Доклад разведки Соединенных Штатов о происхождении коронавирусной инфекции содержит политизированные оценки, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

«[В докладе] содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», – заявил глава СВР в беседе с RT.

Как писал сайт kp.ru, в августе 2021 США опубликовали доклад своей разведки, в которой суммируются выводы спецслужб о происхождении коронавируса. В документе говорится, что инфекция не была создана в качестве биологического оружия. При этом американские разведслужбы так и не пришли к единому выводу относительно происхождения COVID-19.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала доклад разведывательного сообщества США о происхождении коронавируса. По ее мнению, сделанные в документе выводы ведут к росту напряженности в мире.